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الجعفري ينصح واشنطن بالتنازل عن ولايتين أمريكيتين لاسرائيل

الجعفري ينصح واشنطن بالتنازل عن ولايتين أمريكيتين لاسرائيل
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