الجنائية الدوليةتفاوض الخرطوم لتسليم البشير

طلبت المحكمة الجنائية الدولية من السلطات السودانية تسليم الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، للمحكمة (في هولندا)، لمحاكمته على تهم ارتكابه جرائم حرب في إقليم دارفور غربي البلاد.

وقالت المدعية العامة فاتو بنسودا، الأربعاء، خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة لمناقشة التقرير الدوري الذي تقدمه المدعية العامة للجنائية الدولية حول السودان، أنها ستفتح في القريب العاجل جدا حوارا مع السلطات القائمة في السودان، بشأن تسليم البشير، وآخرين متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في إطار حملته لسحق تمرد في إقليم دارفور.

وأوضحت: "لدينا خمسة أوامر اعتقال للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في دارفور، وجميعها لا تزال سارية: السيد عمر أحمد البشير، تم اعتقاله واحتجازه، وبحسب ما ورد تم احتجاز اثنين آخرين من المشتبه فيهم، وهما السيدان عبد الرحيم حسين، وأحمد هارون في الخرطوم"، دون ان تشير الى الاثنين المتبقيين.

وتابعت: "يبقى السودان ملزما قانونيا بنقل هؤلاء المشتبه فيهم إلى المحكمة الجنائية الدولية للمثول أمامها، ما لم يكن بإمكانه أن يقرر للقضاة أنه سيكون على عاتقهم قدرة مقاضاتهم في القضايا نفسها".

وأكدت استعدادها "للدخول في حوار مع السلطات في السودان لضمان أن يواجه المشتبه بهم في دارفور عدالة مستقلة ونزيهة، إما في قاعة المحكمة الجنائية، أو في السودان.. إن استمرار الإفلات من العقاب ليس خيارا".

تجدر الإشارة أن المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت أمرين باعتقال البشير في 2009 و2010، لاتهامه بـ "تدبير إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى"، في إطار حملته لسحق تمرد في إقليم دارفور.