الجنائية الدولية تدعو دول العالم للمساعدة باعتقال سيف الإسلام القذافي

جددت المحكمة الجنائية الدولية الأحد، نداءها الى دول العالم من احل للمساعدة في اعتقال سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي السابق، للاشتباه في ارتكابه "جرائم ضد الإنسانية".

وقالت المحكمة في تغريدة إن "سيف الإسلام القذافي لا يزال طليقا. يشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية في ليبيا. تعتمد المحكمة الجنائية الدولية على تعاون الدول في جميع أنحاء العالم لاعتقاله وإحالته إلى المحكمة".

وأرفقت المحكمة تغريدتها بصورة مذكرة توقيف بحق سيف الإسلام القذافي "لارتكابه جرائم ضد الإنسانية عام 2011".

جدير بالذكر أن محكمة استئناف سبها في جنوب ليبيا قضت في الأيام الماضية بإعادة سيف الإسلام القذافي إلى قائمة مرشحي الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 24 ديسمبر بعدما قبلت طعنا قدمه بقرار إقصائه من هذه اللائحة.

وكان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، خلال احاطة أمام جلسة مجلس الأمن بشأن الوضع في ليبيا اواخر الشهر الماضي، تنحيه عن النظر في قضية سيف الإسلام القذافى.

المحامي البريطاني الشهير ترافع في ملفات سيف الإسلام القذافي، أمام محاكم ليبية أيضا، حتى أعلن الإفراج عنه موكله عام 2016، بعد 5 سنوات قضاها في السجن.

Saif #Gaddafi remains at large. He is suspected of crimes against humanity committed in #Libya. #ICC relies on State cooperation worldwide to arrest & transfer him to the Court. Learn more ➡️ https://t.co/3oo1aFdH9x #justicematters #buildingsupport pic.twitter.com/O41YX0sBiG — Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) December 12, 2021

وحينها، أكد خان أن سيف الإسلام بخير وفي أمان وموجود في ليبيا، متعهدا بأنه سيقدم مطلبًا للمحكمة الجنائية الدولية لإسقاط الملاحقات عنه، استنادًا إلى المبدأ القاضي بأنه لا يمكن أن يحاكم شخص مرتين بالتهم نفسها.

وفي سياق متصل، طالبت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة خلال جلسة الاحاطة بمجلس الامن، حكومة الوحدة الوطنية الليبية، بإلقاء القبض وتسليم سيف الإسلام القذافي، وجميع المطلوبين لدى الجنائية الدولية.