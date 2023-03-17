الجنائية الدولية تصدر امر اعتقال بحق الرئيس بوتين وموسكو ترد

ردت وزارة الروسية على قرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي بـ توقيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وقالت لا معنى له بالنسبة لروسيا.

وكتبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على حسابها في "تيليغرام": " قرارات المحكمة الجنائية الدولية لا معنى لها بالنسبة لبلدنا، بما في ذلك من وجهة نظر قانونية".

واشارت زاخاروفا : "روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولا تتحمل أي التزامات بموجبه.. لا تتعاون روسيا مع هذه الهيئة، وستكون المذكرات المحتملة للاعتقال الصادرة عن محكمة العدل الدولية باطلة من الناحية القانونية بالنسبة لنا.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا بتهم ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، ونفت موسكو مرارا الاتهامات بأن تكون قواتها ارتكبت جرائم خلال غزوها المستمر لأوكرانيا منذ عام.

يشار الى ان هذا القرار يعد الأول من نوعه من طرف الهيئة الدولية، التي تحقق في الصراع في أوكرانيا، ويتعلق باتهام بوتين بالترحيل غير القانوني لأطفال من أوكرانيا ونقل غير قانوني لمدنيين من أراضي أوكرانيا إلى روسيا وفق مذكرة التوقيف الصادرة عنها

وقال فريق تحقيق من الأمم المتحدة الخميس، إن نقل أطفال أوكرانيين إلى المناطق الخاضعة لسيطرة موسكو في أوكرانيا وإلى روسيا يشكل "جريمة حرب"، فيما ادعت كييف نقل 16221 طفلا إلى روسيا حتى نهاية فبراير. ولم يتمكن فريق المحققين من تأكيد صحة هذه الأرقام.