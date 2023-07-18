الجنائية الدولية تطلق منصة لتسجيل شكاوى ضد مجرمي الحرب الاسرائيليين

تطلق المحكمة الجنائية الدولية منصة الكترونية تتيح للمواطنين في العالم تقديم الشكاوى على مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين بهدف تقديمهم للمحاكمة ومحاسبتهم على تلك الجرائم التي يرتكبوها

ونقلت اذاعة صوت فلسطين الرسمية عن مساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض الله قوله ان المنصة، ستمكن الفلسطينيين "من تقديم الشكاوى المدعمة بالصور والفيديوهات، والتي تظهر جرائم (سلطات) الاحتلال بحقهم من أجل تقديمها للمحكمة للنظر فيها، واتخاذ موقف رادع ولاجم لإسرائيل"

ودعا المسؤول الاممي الى التواصل الدائم مع المجتمع الدولي، لاتخاذ موقف رادع لإسرائيل لوقف جرائمها اليومية. وشدد على ان الحكومة الاسرائيلية ماضيةٌ في سياساتها العنصرية، ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية التي تنص على توفير الحماية العاجلة لابناء الشعب الفلسطيني

من جهته دعا الناطق باسم منظمة "بتسيلم "كريم جبران إلى تقديم شهاداتهم وبلاغاتهم للمحكمة عن جرائم الحرب التي تمارسها قيادات جيش الاحتلال الاسرائيلي واشار الى انها لن تسقط بالتقادم مشددا على أهمية توثيق الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية، رغم تراخيها في سرعة مساءلة مجرمي الحرب في دولة الاحتلال.

ويؤكد مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين إن جميع البلاغات والشكاوى التي يتم استلامها تهدف إلى الضغط أكثر على مكتب المدعي العام، لإجباره على التعامل معها والنظر فيها بشكل دائم.