الجهاد تعدم اثنين من العملاء في ساحة المعركة

قالت مصادر فلسطينية لـ البوابة ان حركة الجهاد الاسلامي اعدمت فجر اليوم الجمعة اثنين من العملاء اقدما على تقديم خرائط واحداثيات بمواقع الحركة ومنصات اطلاق الصواريخ الى قوات الاحتلال الاسرائيلي

ولم تكشف المصادر عن هوية العميلين ، الا انها اكدت ان عملية الاعدام تمت في جنوب قطاع غزة مضيفة ان احدهما يعمل في جهاز الاستخبارات التابع لحركة حماس التي تحكم غزة

واسفرت الغارات الاسرائيلية على مواقع حركة الجهاد الاسلامي منذ الثلاثاء الماضي الى استشهاد عدد كبير من قادة الحركة خاصة العاملين في الوحدات الصاروخية