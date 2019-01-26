الجهيناوي: عودة سوريا إلى الجامعة العربية ليس قرارا تونسيا

وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي

أكد وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، أن تونس مع وحدة الأراضي السورية وسيادتها، مضيفا أن عودة سوريا لجامعة الدول العربية ليس قرارا تونسيا.

وأوضح الجهيناوي في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، أن الجامعة العربية هي من قررت تعليق عضوية سوريا، وهي الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ قرار عودتها من عدمه.

وقال وزير الخارجية التونسي، إن سوريا دولة عربية وإطارها الطبيعي هو العالم العربي، مشيرا إلى أن السفارة التونسية في دمشق مفتوحة ويوجد قنصل فيها.