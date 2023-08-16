الجولاني يعتقل نائبه ابو ماريا القحطاني بتهمة التجسس

البوابة:

اكدت مصادر في الشمال السوري لـ البوابة ان زعيم جبهة تحرير الشام (النصرة سابقا) ابو محمد الجولاني اعتقل نائبه ابو ماريا القحطاني في ادلب

وقالت مصادر ان الجولاني وجه لنائبه تهمة التجسس لصالح دولة اخرى بالتزامن مع الكشف عن وجود خلايا في التنظيم تعمل في تقديم معلومات لجهاز امني غربي من دون ان تحدد المصادر هويته ، الا انها المحت الى ان التهمة تتحدث عن وجود علاقة بين القحطاني وخلايا التحالف التي تم اعتقالها

التقارير الواردة اكدت ان الجولاني استغل وجود واعترافات الخلية العميلة للتحالف ليلصق التهمة بـ القحطاني حيث تدخل الامور في نفق تصفيات داخلية بعد ان تخلى قطاع الشرقية عنه.

وينحدر القحطاني من العراق، وكان أبرز من حارب تنظيم “الدولة الإسلامية”، حين كان “أمير الشرقية” في “جبهة النصرة”.

المصادر قالت ان القحطاني (ميسرة الهراري الجبوري) كان قد لجأ الى شيخ عشيرة في مدينة الباب شمال سورية يدعى ابو حازم قبل ان تتدخل الوساطات بينه الجلواني والقحطاني لحل المشكلة

وقد اخذ القحطاني وعدا من الجولاني بالحوار معه والاستماع اليه وعلى هذا الاساس توجه "المرسال" ويدعى ابو احمد زكور وهو من قادة التنظيم المتطرف وجلب القحطاني الى ادلب حيث تم اعتقاله على الفور ، قبل ان يتم اعتقال الشيخ الذي آواه حيث تم جلبه الى ادلب والتحقيق معه