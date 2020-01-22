الجيشان المصري والسعودي يستعدان لتنفيذ ضربة ساحلية

أعلنت وزارة الدفاع المصرية انطلاق فعاليات التدريب البحري العسكري المصري السعودي (مرجان - 16) والذي تجري فعالياته في نطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية

وأكدت القوات المسلحة المصرية، أن التدريب يتضمن عقد العديد من المحاضرات النظرية والمؤتمرات التدريبية، وتنظيم معرض لتقديم الأسلحة والمعدات المستخدمة في التدريب، كذلك تنفيذ العديد من البيانات العملية والأنشطة منها تنفيذ عدة رمايات تكتيكية للقوات الخاصة البحرية لكلا الجانبين بمختلف الأسلحة الصغيرة، وكذا تنفيذ إغارة على هدف ساحلي بالذخيرة الحية باشتراك القناصة.

ويهدف التدريب إلى صقل مهارات وقدرات القوات المشاركة، وتبادل الخبرات بين الجانبين المصري والسعودي، بما يساهم في رفع الكفاءة القتالية للقوات البحرية لكلا البلدين، والتعرف على أحدث نظم التسليح البحري المستخدمة على المستوى الإقليمي.

ويأتي التدريب العسكري في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية والسعودية بغرض تعزيز إجراءات الأمن البحري بالمنطقة من خلال التدريب على العمل المشترك لمجابهة التهديدات الحالية والمستقبلية وتوحيد مفاهيم أعمال قتال القوات البحرية للدول المطلة على البحر الأحمر.

ويشارك في التدريب عدد من الدول العربية والإفريقية بصفة مراقب.