الجيش الأردني يسقط طائرة مسيرة تحمل مخدرات من سوريا

تمكن الجيش الأردني بالمنطقة العسكرية الشرقية من إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية صباح اليوم الثلاثاء.

وكشف مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ان قوات حرس الحدود رصد محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات.

وأكد المصدر العسكري إسقاط الطائرة المسيرة داخل الأراضي الأردنية والتحفظ عليها، مبينا أنها تحمل ٥٠٠ غرام من مادة الكرستال حيث تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وشدد المصدر العسكري على أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وكذلك مع أية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الأردن وترويع مواطنيه.