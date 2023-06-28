الجيش الأردني يسقط طائرة سورية مسيرة

أسقط ضمن واجهات المنطقة العسكرية الشرقية الأردنية ظهر اليوم الأربعاء وفي أول أيام عيد الاضحى طائرة مسيرة ثالثة خلال الشهر الحالي قادمة من الأراضي السورية.

وبين مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ان قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وأشار المصدر إلى التعامل مع الطائرة المسيرة واسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

مؤكداً أن القوات المسلحة في مختلف الظروف والمناسبات في أعلى درجات الكفاءة والجاهزية العملياتية التامة.

مشددا على أن القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي( ماضية بالتعامل بكل قوة وحزم مع أي تهديد على واجهاته الحدودية، ومع أية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.