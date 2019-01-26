الجيش الأردني يمنع الإسرائيليين من دخول الباقورة والغمر

ارشيف

أعلنت مصادر إسرائيلية أن الجيش الأردني منع اليوم مئات المتنزهين الإسرائيليين من الوصول إلى "جزيرة السلام" ضمن المنطقة الحدودية، الباقورة، والتي أنهى الأردن اتفاقا بتأجيرها لإسرائيل إبان توقيع اتفاقية السلام بين الطرفين عام 1994.

وذكرت المصادر الإسرائيلية أن منع المتنزهين الإسرائيليين من الدخول إلى المنطقة المذكورة، جاء على الرغم من وجود تنسيق مسبق والحصول على جميع الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة، حسب ما أوردت.

وادعى مدير الموقع السياحي الإسرائيلي، أنه يشعر بالعداء من الجانب الأردني منذ أن أعلن جلالة الملك عبد الله الثاني إنهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام.



وأعلن جلالة الملك عبد الله الثاني قبل ثلاثة أشهر عن إنهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر، الذين يقضيان بتأجير أراض أردنية إلى الجانب الإسرائيلي في منطقتي الباقورة والغمر اللتين استردتهما الأردن إبان توقيع اتفاقية السلام بين الطرفين عام 1994.(معا)