الجيش الأفغاني يحرر 34 شخصا من سجن لـ"طالبان"

شن الجيش الأفغاني عملية عسكرية خاصة في مقاطعة هراة غرب البلاد، أسفرت عن مقتل عدد من المسلحين وإطلاق سراح 34 شخصا من سجن لحركة "طالبان".

وأعلنت قوات العمليات الخاصة للجيش الوطني الأفغاني اليوم الأربعاء، في بيان أن "القوات الخاصة أطلقت عملية في بلدية كروشا بمنطقة أدراسجان بالمقاطع، ووقع اشتباك بعد وصول القوات الأمنية قتل فيه 6 من المسلحين".

وأضافت أنه "أطلق سراح 11 جنديا من الجيش و8 من ضباط الشرطة و3 من أفراد القوات الجوية و5 عمال محليين و7 من موظفي الحكومة".

ولم تعلق حركة "طالبان" على هذا التقرير حتى الآن