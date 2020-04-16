الجيش الأمريكي: روسيا أجرت تجربة لصاروخ مضاد للأقمار الصناعية

قال الجيش الأمريكي إن روسيا أجرت يوم الأربعاء تجربة لصاروخ مضاد للأقمار الصناعية واصفا ذلك بأنه مثال على التهديدات التي تواجهها الولايات المتحدة في الفضاء.

يأتي ذلك في الوقت الذي يقول فيه مسؤولون إن الفضاء يتحول بشكل متزايد إلى مجال مهم للصراع مع تعزيز الولايات المتحدة ودول أخرى مثل روسيا والصين وضعها العسكري في المدار القريب من الأرض وقرب القمر.

وقال الجنرال جون ريموند قائد القيادة الفضائية الأمريكية في بيان “الولايات المتحدة مستعدة وملتزمة بردع العدوان والدفاع عن بلدنا وعن حلفائنا وعن المصالح الأمريكية في مواجهة الأعمال العدائية في الفضاء”.

وتوقع محللون أن تكون التجربة لنظام نودول الصاروخي الروسي الجديد المضاد للأقمار الصناعية.

وأجرت الولايات المتحدة والصين تجارب مماثلة مضادة للأقمار الصناعية.

وفي مارس/ آذار أجرت الهند أحدث تجربة صاروخية مضادة للأقمار الصناعية استهدفت قمرا في مدار قريب من الأرض مما تسبب في انتشار شظايا لا تزال تدور حول الأرض حتى اليوم. (رويترز)