منظومة القبة الحديدية

كشفت صحيفة يديعوت احرونوت اليوم، أن الجيش الأمريكي يخطط لأول مرة بتاريخه، لشراء بطاريتين من منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية، بغية الدفاع عن وحداته المرابطة في مختلف انحاء العالم.

وأوردت الصحيفة الإسرائيلية، أن قيادة الجيش الأمريكي توجهت إلى الكونغرس في واشنطن بطلب رصد ميزانية بمبلغ 373 مليون دولار لإنجاز هذه الصفقة التي ستكون الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين البلدين.

وذكر موقع "inside defence " الأمريكي المتخصص بالشؤون الأمنية، أن الجيش الأمريكي يريد استلام البطاريتين على وجه السرعة، أي حتى العام 2020 المقبل، كما أنه معني بشراء منظومة الرادار الخاصة بالقبة الحديدية.

وجاء في التقرير الذي قدم إلى الكونغرس لإقناعه بتخصيص الأموال لهذه الصفقة الفريدة من نوعها، أن قدرات المنظومة الإسرائيلية المضادة للصواريخ، تفوق تلك الموجودة بحوزة الجيش الأمريكي حاليا.

كما ذكرت الصحيفة أن الجيش الأمريكي طلب أيضا من الكونغرس رصد ميزانية إضافية بغية دمج المنظومة الإسرائيلية في وحداته، مما يشير إلى نيته عقد صفقات أخرى من هذا القبيل مستقبلا.

وفي فبراير الماضي، دخل حيز التنفيذ اتفاق رفع قيمة المساعدات الأمنية التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل. وقالت الناطقة بلسان وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناويرت إن بلادها ستحول إلى إسرائيل سنويا 3 مليارات و800 مليون دولار خلال السنوات العشر القادمة.

وأوضحت ناويرت أن الاتفاق يعكس مدى التأييد من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس لإسرائيل التي تواجه تحديات في الشرق الأوسط. وأضافت أن الاتفاق يدل كذلك على التزام الرئيس الحالي دونالد ترامب والشعب الأمريكي بضمان أمن إسرائيل.

يشار إلى أن رزمة المساعدات الأمريكية الأمنية والعسكرية لإسرائيل هي الأكبر التي تقدمها الولايات المتحدة لأي دولة أجنبية، وتبلغ 38 مليار دولار على مدى عشر سنوات، وتخصص 5 مليارات منها لمواصلة تطوير المنظومات الدفاعية المضادة للصواريخ الباليستية، كما سيخصص جزء كبير منها لابتياع أسلحة ومعدات عسكرية من الولايات المتحدة