الجيش الأمريكي يعلن فقدان طائرة مسيرة فوق طرابلس

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا فقدان طائرة مسيرة غير مسلحة تابعة للقيادة فوق العاصمة الليبية طرابلس.

وأوضحت القيادة في بيان على موقعها يوم الجمعة أن طائرة أمريكية غير مسلحة فقدت فوق العاصمة الليبية طرابلس أول أمس الخميس 21 تشرين ثان/نوفمبر.

وأضاف البيان إن القيادة العسكرية الأمريكية بأفريقيا تقوم حاليا بالتحقيق في الحادث.

وتابعت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا في بيانها إن عمليات طائراتها المسيرة تستهدف التقييم المستمر للوضع الأمني ومراقبة النشاط المتطرف العنيف، مشيرة إلى أن عملياتها تتم بالتنسيق الكامل مع مسؤولي الحكومة.

وكانت السفارة الإيطالية في ليبيا، أعلنت الأربعاء الماضي، عن تحطم طائرة بريديتور، «متحكم بها عن بعد»، على الأراضي الليبية، من قبل ما سمته «السلاح الجوي».

وأوضحت السفارة أن الطائرة كانت في مهمة لدعم عملية (البحر الآمن)، لافتة إلى أن “التحقيقات جارية للتأكد من أسباب الحادث”. (وكالات)