الجيش الأميركي: الصين تعزز قدراتها العسكرية "بمعدل خطير للغاية"

تضع الولايات المتحدة التصدي للصين في صميم سياستها الأمنية القومية.

حذر أكبر قائد عسكري أمريكي في إفادة أمام مجلس الشيوخ الخميس، من أن الصين تزيد من قدرتها العسكرية ”بمعدل خطير للغاية ومتواصل“، محذرا من خطر تزايد التهديد للسلام والاستقرار العالمي.

وقال الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ: ”علينا التأكد من المحافظة على ريادتنا التنافسية والتكنولوجية“.

وتضع الولايات المتحدة التصدي للصين في صميم سياستها الأمنية القومية، منذ عدة سنوات، حيث توجد خلافات بين البلدين حول قضايا من تايوان وحقوق الإنسان، إلى الأنشطة العسكرية الصينية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وبالتزامن مع تصريحات ميلي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بينغ، إن الصين ملتزمة بتطوير علاقة مع الولايات المتحدة تقوم على عدم الصراع وعدم المواجهة والاحترام المتبادل والتعاون المربح للجانبين.

وشدد في الوقت نفسه على أن بلاده سوف تواصل حماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية.

ووضعت الولايات المتحدة التصدي للصين في صميم سياستها للأمن القومي لسنوات عديدة، وحتى والآن.

ويختلف البلدان بشأن العديد من القضايا، بداية من تايوان وحقوق الإنسان والأنشطة العسكرية الصينية في بحر جنوب الصين المتنازع عليه.