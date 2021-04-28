الجيش الإسرائيلي: إطلاق قذيفتين من غزة وسقوطهما داخل القطاع

أعلن الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية عن سقوط قذيفتين صاروخيتين داخل قطاع غزة بعدما تم إطلاقهما من هناك باتجاه إسرائيل.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر "تويتر" أنه تم "رصد عملية فاشلة لإطلاق قذيفتين تجاه إسرائيل سقطتا في قطاع غزة".

وقبل سقوط القذيفتين أطلقت صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي أشكول بمنطقة غلاف غزة جنوب إسرائيل.

ويوم الاثنين أطلقت ثلاث قذائف تجاه إسرائيل، تم اعتراض اثنتين منها في حين سقطت الثالثة داخل القطاع. وأطلقت بنفس الليلة خمس قذائف تجاه اسرائيل، تم اعتراض اثنتين، وسقطت اثنتان في قطاع غزة، والقذيفة الخامسة سقطت في منطقة مفتوحة بمنطقة غلاف غزة، بينما أصيب ثلاثة إسرائيليين بصورة طفيفة أثناء هرولتهم للدخول إلى الملاجئ.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش استعد لـ"رد قاس" في حال استئناف التصعيد مع غزة، وفوض مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي "الكابينيت" الاثنين كلا من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس بالمصادقة على عملية كبيرة ضد الفصائل الفلسطينية في القطاع إذا استمر إطلاق القذائف. (i24News)