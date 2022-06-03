الجيش الإسرائيلي يحرق أراضي بلدة فلسطينية قرب نابلس

اشتعلت النيران في أراضي بلدة قريوت الفلسطينية قرب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة الجمعة، جراء قنابل غاز اطلقها الجيش الاسرائيلي لتفريق الأهالي الذين هرعوا لصد مستوطنين اقتحموا البلدة.

وقالت مصادر محلية، إن المستوطنين اقتحموا نبع المياه في البلدة بحماية جنود الاحتلال، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين الذين حاولوا التصدي لهم.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيلة للدموع والصوت صوب الفلسطينيين، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بحالات اختناق، كما أدت قنابل الغاز إلى اندلاع النيران في أراضي البلدة.

وفي سياق متصل، فقد أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص وبحالات اختناق إثر مواجهات نشبت مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة الجمعة.

ففي بلدة بيت دجن شرق نابلس، أسفرت المواجهات عن إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وأخرى بحروق وعشرات حالات الاختناق.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن المواجهات اندلعت عقب قمع قوات الاحتلال مسيرة انطلقت في القرية رفضا للاستيطان، أطلق خلالها الجنود وقنابل الغاز المسيلة للدموع وقنابل الصوت، ما أدى إلى إصابة مواطن بالرصاص المطاطي وآخر بحروق.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، أنه جرى تقديم العلاج للمصابين ميدانيا.

وفي كفر قدوم شرق قلقيلية، أصيب 3 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق، إثر قمع الاحتلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وقال الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، مراد شتيوي، إن "مواجهات اندلعت بعد انطلاق المسيرة تصدى خلالها الشبان لجنود الاحتلال بالحجارة وإحراق الإطارات، فيما أطلق الجنود قنابل الغاز والرصاص المعدني، ما أسفر عن إصابة 3 شبان بعيارات معدنية والعشرات بالاختناق، عولجوا جميعهم ميدانيا".