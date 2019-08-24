الجيش الإسرائيلي يداهم بلدتين فلسطينيتين قرب رام الله

اقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، بلدتين فلسطينيتين وسط الضفة الغربية، بحثا عن منفذي عملية تفجير عبوة أدت لمقتل مستوطنة يهودية، الجمعة.

وأفاد شهود عيان بأن القوات داهمت قرية “عين عريك” ومناطق جبلية في بلدة “عين قينيا” غرب رام الله، كما صادرت تسجيلات كاميرات مراقبة من محال تجارية داخل البلدة الأخيرة.

واعتقل الجيش 3 فلسطينيين من القريتين، بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.

يأتي ذلك بعد يوم على مقتل مستوطنة يهودية، متأثرةً بجروح أصيبت بها، جراء تفجير عبوة ناسفة قرب مستوطنة “دوليف” وسط الضفة، حسب وسائل إعلام عبرية.

والجمعة، قال الجيش، في بيان، إن التفجير تسبب بإصابة ثلاثة مستوطنين، قبل أن يعلن عن وفاة مصابة متأثرةً بجراحها. (الأناضول)