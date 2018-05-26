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الجيش الإسرائيلي يطلق النار على 4 فلسطينيين اجتازوا الحدود مع غزة

الجيش الإسرائيلي يطلق النار على 4 فلسطينيين اجتازوا الحدود مع غزة
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