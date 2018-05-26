الجيش الإسرائيلي يطلق النار على 4 فلسطينيين اجتازوا الحدود مع غزة

يتظاهر فلسطينيون بشكل يومي قرب حدود غزة للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين

قال الجيش الإسرائيلي، السبت، إنه أطلق الرصاص تجاه 4 فلسطينيين، تمكنوا من “اجتياز″ السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

جاء ذلك وفق بيان للمتحدّث باسم الجيش، أفخاي أدرعي، نشره عبر حسابه على موقع “تويتر”.

وقال أدرعي “رصدت قوة عسكرية أربعة مشتبه بهم اجتازوا السياج الفاصل، جنوب غزة، وقاموا بإشعال إطار مطاطي”.

وأضاف “لقد وصلت قوات الجيش للمكان وأطلقت النار باتجاه المشتبه بهم الذين هربوا باتجاه غزة”.

من جانبه أفاد مراسل “الأناضول” في غزة، أن “الشبان تمكنوا من اجتياز الحدود الشرقية، لمخيم المغازي وسط غزة، وأحرقوا موقعاً للقناصة الإسرائيلية، ثم عادوا إلى القطاع بسلام”.

ومنذ 30 مارس/ آذار الماضي، يتظاهر فلسطينيون بشكل يومي قرب حدود غزة للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948.

واستشهد 115 فلسطينياً وأصيب أكثر من 12 ألف آخرين، منذ ذلك اليوم، برصاص الجيش الإسرائيلي قرب حدود قطاع غزة، وفق آخر الإحصائيات