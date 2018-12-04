الجيش الإسرائيلي يطلق حملة لكشف الأنفاق على الحدود مع لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء، إطلاق حملة “درع الشمال” على الحدود الشمالية، المتاخمة للبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش إن الحملة تهدف إلى “كشف وإحباط الأنفاق الهجومية التي قام حزب الله بحفرها إلى داخل أراضينا”.

وأضاف المتحدث أفيخاي أدرعي، على حسابه على موقع “تويتر”، إن “كشف حفر أنفاق حزب الله جاء قبل أن تشكل تهديدا فوريا لمواطني إسرائيل”.

واعتبر المتحدث أن هذه الأنفاق تشكل “خرقا فادحا للسيادة الإسرائيلية. كما تشكل دليلا على الخروقات الخطيرة التي يرتكبها حزب الله”.

وحمل المتحدث الحكومة اللبنانية “مسؤولية كل ما يجري داخل الأراضي اللبنانية”، مضيفا أن قيام حزب الله بحفر هذه الأنفاق انطلاقا من مناطق سكنية داخل قرى جنوب لبنان “يمس بدولة لبنان ويخاطر بالمواطنين اللبنانيين”. (د ب أ)