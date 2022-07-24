الجيش الإسرائيلي يعتقل شخصا بزعم تنفيذ عملية طعن

اعتقل الجيش الإسرائيلي، الأحد، شخصا قرب حاجز “تبوح” العسكري شمالي الضفة الغربية، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن “شخصا حاول تنفيذ عملية طعن قرب مفترق حاجز تبوح العسكري (حاجز زعترة)، حيث أطلق الجيش طلقات تحذيرية بالهواء، ليلقي الشخص السكين على الأرض”.

وأضاف، إنه "لم تقع أية إصابات في صفوف الجيش، وأن الحدث (الفتى) قيد التحقيق".

وفي بيان سابق، قال الجيش إنّه حّيد الشخص الذي حاول تنفيذ عملية الطعن، قبل أنّ يصدر آخر جديدا أشار فيه إلى أنه تم اعتقال المنفذ فقط.

ولم يكشف الجيش الإسرائيلي على الفور عن هوية الحدث القاصر ومكان اعتقاله.