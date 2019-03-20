الجيش الإسرائيلي يعلن رشق دورياته بعبوات متفجرة في نابلس

أعلن الجيش الإسرائيلي رشق دورية له بعبوات متفجرة رماها مجهولون من إحدى السيارات المارة، أثناء أداء الدورية مهامها بتأمين دخول مصلين يهود إلى مقام النبي يوسف في نابلس.

وكتب المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "تعرضت قوات جيش الدفاع الليلة لإلقاء عدة عبوات ناسفة من داخل سيارة خلال قيامها بتأمين دخول مصلين يهود إلى قبر سيدنا يوسف، وردت القوات بإطلاق النار باتجاه السيارة".

وقتل شابان فلسطينيان ليلة الأربعاء بمواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي في نابلس بالضفة الغربية، بعد ساعات من مقتل منفذ عملية سلفيت عمر أبو ليلى باشتباك مسلح مع الجيش الإسرائيلي في قرية عبوين.

وفي تفاصيل الحادث، أطلق الجيش الإسرائيلي النار على سيارة فيها فلسطينيان بذريعة إلقائهما عبوات ناسفة على دوريات إسرائيلية قرب مقام النبي يوسف في نابلس.

وذكرت مراسلتنا أن عناصر الجيش أطلقوا الرصاص على طواقم الإسعاف في نابلس خلال محاولتهم الاقتراب من السيارة التي أطلق عليها الجيش ليلة الأربعاء النار.

RT