الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيًا في الخليل بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.. فيديو

قال شاهد عيان إن إطلاق النار على الفلسطيني "وقع في منطقة يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي قرب المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من المدينة، المحاطة بالحواجز العسكرية الإسرائيلية".

استشهد شاب فلسطيني الثلاثاء، بعد أن أطلق الجيش الإسرائيلي النار عليه بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان وصل الأناضول نسخة منه: إن فلسطينا "استشهد جراء إطلاق الاحتلال النار عليه في الخليل" دون مزيد من التفاصيل.

وكان جيش الاحتلال أطلق النار على فلسطيني في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية بزعم محاولة الشاب تنفيذ عملية طعن.

وقال الجيش في بيان مقتضب: "لم تقع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي"، مضيفا أنه "تم إطلاق النار على الفلسطيني"، دون معلومات إضافية.

بدوره قال شاهد عيان للأناضول، إن إطلاق النار "وقع في منطقة يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي قرب المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من المدينة، المحاطة بالحواجز العسكرية الإسرائيلية".

ووفق مقاطع بثتها قنوات تلفزيونية شوهد الشاب ملقى على الأرض في مكان الحادثة دون حراك ودون تقديم الإسعافات له، فيما بث ناشطون مقاطع لأحد المستوطنين يسخر من الشهيد ويدعو الجنود لرمي جثته في النفايات.

وأضاف الشاهد أن "قوات الاحتلال لم تقدم الإسعافات للشاب"، دون أن يوضح ملابسات إطلاق النار.

ومنذ 13 أبريل/ نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها شرطة إسرائيل ومستوطنوها في القدس والمسجد الأقصى وحي "الشيخ جراح"، ومحاولات إخلاء منازل فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.

وازداد الوضع توترا منذ 10 مايو/أيار الجاري بشن إسرائيل عدوانا بالمقاتلات والمدافع على الفلسطينيين في قطاع غزة أسفر حتى صباح الثلاثاء عن استشهاد 212 شهيدا، بينهم 61 طفلا و36 سيّدة، بجانب 1400 جريح، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.

فيما استشهد 23 فلسطينيا وأصيب المئات في الضفة الغربية، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي يستخدم خلالها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الفلسطينيين.