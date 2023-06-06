الجيش الإسرائيلي يقر بتعرض احدى قواعده العسكرية للسرقة

أقر متحدث عسكري باسم الجيش الإسرائيلي بوقوع سطو على قاعدة للجيش جنوبي "إسرائيل" معترفا أيضا بسرقة ذخيرة من مخبأ عسكري.

وبحسب المعلومات الواردة فقد تمت سرقة 26000 رصاصة ومسدسات من مستودع تابع للجيش الإسرائيلي، الأمر الذي دفع الشرطة في إسرائيل إلى فتح تحقيق حول الحادث بالتعاون مع الشرطة العسكرية.

وتعيد حادثة بوقوع سطو على قاعدة للجيش جنوبي "إسرائيل" معترفا أيضا بسرقة ذخيرة من مخبأ عسكري اليوم الثلاثاء إلى حادثة مماثلة العام الماضي، حيث أشار تقرير إلى وقوع سرقة في قاعدة عسكرية حيث تم نهب 30 ألف قطعة ذخيرة، بالقرب من منطقة بئر السبع.

وبين مسؤول في جيش الاحتلال الإسرائيلي حينئذ، إن السرقة كانت منظمة كعملية عسكرية، حيث أعرب عن قلقه من نجاح اللصوص من دخول القاعد وتحديد موقع المخبأ الخاص بالذخيرة وخلع النوافذ دون أن ينتبه أحد.

ويواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ عدة سنوات عمليات سطو على قواعد عسكرية ارتكبها جنود وعصابات إجرامية، تزداد خشيته من أن تستخدم الذخيرة المسروقة في عمليات عدائية ضده.