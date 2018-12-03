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الجيش الإسرائيلي يوبخ ضباطا نسوا 5 مجندات ليلا بوادي الأردن

الجيش الإسرائيلي يوبخ ضباطا نسوا 5 مجندات ليلا بوادي الأردن
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