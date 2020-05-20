الجيش الإسرائيلي يُصيب شخصا على الحدود الأردنية بدعوى محاولته تهريب أسلحة

لم يوضح الجيش الإسرائيلي هوية الشخص المصاب، وجنسيته.

قال الجيش الإسرائيلي الأربعاء، إنه أصاب شخصا على الحدود مع الأردن، لدى محاولته تهريب أسلحة، الليلة الماضية.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، في تصريح مكتوب: “أحبطت قوات الجيش بالتعاون مع شرطة إسرائيل، الليلة الماضية، محاولة لتهريب أسلحة على الحدود مع الأردن”.

وأضاف: “رصدت القوات مشتبها فيهما، من الأردن، وقام أفراد الشرطة باتباع الأنظمة المتبعة، وأطلقت النار باتجاههما”.

وتابع أدرعي: “أصيب أحد المشتبه فيهما بجروح طفيفة، نقل على إثرها لتلقي العلاج في المستشفى داخل إسرائيل بينما فر المشتبه الثاني إلى الأردن”.

ولفت المتحدث العسكري الإسرائيلي إلى أن قواته ضبطت “9 مسدسات و6 بنادق ووسائل قتالية أخرى كان يجرى تهريبها”.

وقال أدرعي: “خلال عملية الإحباط، أطلقت عدة قنابل ضوئية التي تسببت بإشعال الحرائق في المنطقة، لم تقع إصابات في صفوف قواتنا”.

ولم يوضح الجيش الإسرائيلي هوية الشخص المصاب، وجنسيته. (الاناضول)

