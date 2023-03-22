الجيش الاردني يحبط عملية تهريب اسلحة ومخدرات من سورية

احبطت قيادة المنطقة الجنوبية الاردنية المحاذية للحدود السورية اليوم الاربعاء محاولة تسلل وتهريب أسلحة وحبوب مخدرة واعلنت عن مصادرة كميات من الاسلحة والذخائر في جولة جديدة من الحرب بين القوات الاردنية وقوات الحرس الثوري الايراني وحزب الله التي تسيطر على الجنوب السوري.

واعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي في تصريح صحفي احباط محاولة تسلل مجموعة من الأشخاص وتهريب كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة والحبوب المخدرة قادمة من الواجهة الغربية وقد تصدت لها دوريات رد الفعل السريع والتي بدورها طبقت قواعد الاشتباك ما أدى إلى تراجعهم باتجاه الطرف المقابل.

واعلنت القوات الاردنية انها عثرت على مسدسات مختلفة الأنواع عدد (127)، ومخازن (248)، و(176) الف حبة كبتاجون، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

ومنذ سيطرة القوات الايرانية والمليشيات الشيعية على الجنوب السوري، احبط الاردن عشرات عمليات تهريب الكبتاغون والمواد المخدرة والاسلحة الى اراضيه وبعضها كان مخصص للانتقال الى الاراضي السعودية، وتشير مصادر الى ان المليشيات الموالية لايران في الجنوب السوري ومنها حزب الله اللبناني انشأ عدة مصانع في السويداء ودرعا والقنيطرة كمااقام مصانع انتاج في قرى وبلدات القلمون القريب من الحدود اللبنانية