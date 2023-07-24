الجيش الاردني يسقط طائرة مسيرة قادمة من سورية

اعلن الجيش الاردني مساء اليوم الاثنين عن إسقاط مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من سوريا في حادثة تتكرر بشكل دوري

ونقلت وكالة الانباء الرسمية الاردنية عن مصدر عسكري مسؤول : "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنيةوإدارة مكافحة المخدرات، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية " واوضحت انها كانت تحمل (2 كغم) من مادة الكرستال

وتتهم السلطات الاردنية مجموعات ايرانية وعناصر من حزب الله اللبناني بالتورط في محاولات ادخال المخدرات الى الاردن وكشفت عن وجود عشرات المصانع التي تديرها تلك الجهات داخل الاراضي السورية المحاذية للاردن

واليوم الاثنين اعلنت السفارة الأمريكية في عمّان، بإنها زودت الأردن بأجهزة “اختبار سريع” للمساعدة في مكافحة الاتجار بالمخدرات. وقالت "زودت السفارة الأمريكية، قسم مكافحة المخدرات بـ 500 مجموعة من أدوات اختبار المخدرات الافتراضية" . واضافت انها “ستسمح هذه المجموعات لأجهزة إنفاذ القانون بإجراء اختبار سريع وسهل للمضبوطات للتحقق من وجود أنواع مختلفة من المخدرات والمساعدة في مكافحة الأردن المستمرة للاتجار غير المشروع بالمخدرات”.