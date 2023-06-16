الجيش الاردني يسقط مسيرة تحمل اسلحة قادمة من سورية

اعلن مصدر عسكري اردني ان قوات الجيش العربي اسقطت صباح اليوم الجمعة، طائرة مسيرة محملة بقطع أسلحة قادمة من الأراضي السورية.

وافاد المصدر الرسمي الاردني في بيان ان : “إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية”.

واشار الى انه وبعد اتمام عملية في الاسقاط المنطقة العسكرية الشرقية تبين انها تحمل قطع أسلحة من دون ان يحدد المصدر الاردني نوعها وقال "تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة"

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