الجيش الاردني يعتقل اسرائيلي تسلل الى المملكة

احبط الجيش الاردني محاولة تسلل شخص إسرائيلي الجنسية من الطرف الآخر إلى داخل الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت الثلاثاء، على إحدى واجهاتها عملية التسلل من خلال تطبيق قواعد الاشتباك وتم إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة

اذاعة الجيش الإسرائيلي قالت انه من المتوقع أن يسلم الأردن المواطن الإسرائيلي إلى تل ابيب في الساعات المقبلة - على ما يبدو أن هذا إسرائيلي ذو سجل إجرامي حاول الفرار من "البلاد."

وتاتي عملية احباط محاولة التسلل بعد يومين من اعلان قوات الاحتلال الاسرائيلي ان ابراج المراقبة رصدت 7 اشخاص تسللو من الاردن الى فلسطين المحتلة وقد تم اعتقال 5 منهم لم يكونوا مسلحين، وبعد تحقيقات أولية اتضح وجود مشتبهين آخرين كانوا برفقتهم والذين فروا من القوات الأمنية وعادوا الى الأردن.