الجيش الاردني يعلن مصرع مهرب على الحدود السورية

احبطت القوات المسلحة الاردنية عملية تهريب قادمة من سورية واردت احد المهربين في احدث عملية تتم على الحدود المشتركة بين البلدين في سياق محاولات التسلل وتهريب المخدرات المستمرة منذ سنوات

وصرح مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية، أحبطت فجر اليوم الجمعة، ضمن منطقة المسؤولية، محاولة تسلل عدد من الآليات قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وقال المصدر أن قوات حرس الحدود رصدت من خلال المراقبات الأمامية الآليات القادمة باتجاه الحدود الأردنية، حيث تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليها، مما أدى إلى مقتل أحد المهربين وتدمير إحدى الآليات وفرار الآخرين إلى العمق السوري.

وشدّد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تقف دوماً بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن، وستتعامل بكل قوة وحزم وتطبيق قواعد الاشتباك الجديدة، لمنع أي محاولات تسلل أو تهريب.

الجيش الاردني غير قواعد الاشتباك

واعلن الجيش الاردني في وقت سابق عن تغيير قواعد الاشتباك على الحدود الأردنية شمالا مع سوريا، نتيجة زيادة عمليات "تهريب المخدرات والعمل الميليشوي" المنظم والمنسق مع أجهزة أخرى".

واعلنت القوات المسلحة الاردنية انها قتلت اكثر من 30 مهربا وافادت بان قوات منظمة في مليشيا ماهر الاسد الفرقة الرابعة الموالية لايران تقف وراء عمليات التهريب

وأطلع الأردن رسميا سوريا، وفقا للمصادر، على تفاصيل التحديات الأمنية خلال زيارة وزير الدفاع السوري إلى عمّان في سبتمبر/ أيلول 2021، وقالت المصادر إنها حملت رسالة صريحة تقول "إن لم تتصرفوا فسنحمي حدودنا"، ونتج عنها ضبط "متقطع ومؤقت" لوضع الحدود.

ونقلت قناة السي ان ان الاميركية عن مصادر بان عمليات التهريب "عمل ميليشوي منظّم"، قائلة: "بسبب زيادة عمليات التهريب والعمل المليشيوي المنظم المُنسّق مع أجهزة أخرى، غيّرت القوات المسلحة الأردنية قواعد الاشتباك على الحدود، وستتعامل مع من يقترب إلى الحدود كهدف مشروع للقتل والتدمير"، مؤكدة تعزيز المنظومة الأمنية على الحدود بكل أشكالها.

وضبطت القوات المسلحة نحو مليون و400 ألف حبة من مخدر الكبتاغون في 2020، وقامت بإحباط محاولة تهريب أكثر من 15 مليون حبة عام 2021، فيما أحبطت تهريب نحو 5.5 مليون حبة في أول أسبوعين فقط من عام 2022.

كما أحبطت القوات المسلحة خلال عامي 2020 و2021، وفقا للمصادر، محاولة تهريب نحو 27.5 ألف كف حشيش، فيما أحبطت محاولة تهريب نحو 6643 كف حشيش خلال النصف الأول من شهر يناير/ كانون الثاني 2022.

كما ضبطت القوات المسلحة خلال عامي 2020 و2021 نحو 167 قطعة سلاح كانت مُعدّة للتهريب، وضبطت في 2020 نحو 340 نوعاً من الذخائر، وارتفعت لتبلغ 3236 نوعاً خلال عام 2021.

ويربط المملكة بسوريا شريط حدودي يبلغ نحو 378 كيلومترا، متباين في طبيعة التضاريس، حيث تشهد المنطقة الشرقية الأطول مسافة، كثافة أكبر في عدد محاولات التسلل بالنسبة للمنطقة الشمالية، التي تتسم بتضاريس صعبة وأكثر وعورة.