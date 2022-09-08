الجيش الاردني يقتل مهرب ويطارد اخرين على الحدود السورية

قتلت القوات المسلحة الاردنية مهربا على الحدود مع سورية فيما فر اخرين باتجاه الاراضي السورية في سياق التصدي لمكافحة عمليات التهريب التي تنتهجها ايران باتجاه الاراضي الاردنية

وقال الجيش الاردني ان قوات المنطقة العسكرية الشرقية احبطت فجر اليوم الخميس، محاولة تسلل وتهريب قادمة من الأراضي السورية، أسفرت عن مقتل مهرب وفرار آخرين إلى داخل العمق السوري.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة إن "قوات حرس الحدود، تعاملت مع مجموعة من الأشخاص، حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، حيث تعاملت آليات رد الفعل السريع معها من خلال تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية".

وتتهم عمان المليشيات الشيعية الايرانية وخاصة حزب الله باقامة مصانع ضخمة لانتاج المخدرات وخاصة مادة الكبتاغون المخدرة في مدن الجنوب السوري المحاذية للاردن، وقتلت القوات المسلحة الاردنية بعد ان امر العاهل الاردني بتطبيق قواعد الاشتباك عشرات المهربين السوريين وطاردت بعضهم الى عمق الاراضي السورية ليتضح ان المهربين اعضاء في الفرقة الرابعة التي يقودها اللواء ماهر الاسد شقيق الرئيس السوري بشار الاسد والموالية لايران