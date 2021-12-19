الجيش الاسرائيلي: القبض على منفذي عملية "حومش" شمال نابلس

أكد الناطق باسم الجيش الاسرائيلي، افيخاي أدرعي، القبض على 4 فلسطينيين مشتبه بهم بتنفيذ عملية "حومش"، شمال نابلس، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن واصابة اثنين آخرين.

وقال الناطق باسم الجيش الاسرائيلي، أن المشتبه بهم بتنفيذ العملية تم القبض عليهم في قرية سيلة الحارثية القريبة من مدينة جنين.

ونشر أفيخاي أدرعي، تغريدة جديدة، أكد من خلالها إلقاء القبض على أربعة من المشتبه فيهم في تنفيذ عملية نابلس، فضلا عن تسليم قطعة الأسلحة التي يشتبه استخدامها في تلك العملية.

#فيديو مطاردة الإرهابيين منفذي #عملية_نابلس التخريبية حتى القبض عليهم في قرية السيلة الحارثية قرب جنين. pic.twitter.com/wsO3TINyAL — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 19, 2021

وأرفق أدرعي شريط فيديو لمطاردة من ادعى أنهم منفذو عملية نابلس حتى القبض عليهم في قرية السيلة الحارثية قرب جنين. وذلك بالتوازي مع ما ذكرته وسائل الإعلام العبرية من مطاردة الجيش الإسرائيلي لبعض الفلسطينيين واقتحام لبعض منازلهم، بهدف إلقاء القبض على منفذي عملية "حومش" الخميس الماضي.

وبارك نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، جهاز الأمن العام "الشاباك" والجيش الإسرائيلي على إلقاء القبض على منفذي العملية بسرعة، مشيدا بهم وبسرعتهم المثيرة في هذا الأمر، خاصة طوال ساعات الليل.

אני מברך את שב"כ, צה"ל וימ"מ על סגירת מעגל מהירה, בשילוב זרועות ובשיתוף פעולה, שהביאו לתפיסת המחבלים מהפיגוע בשומרון.



במהלך הלילה הגעתי לחפ"ק כדי לעמוד מקרוב על המרדף. הכוחות פעלו באופן מרשים, יחד, ושמו את ידם במהירות על המעורבים בטרור. >> pic.twitter.com/8SZYoq9Eg6 — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) December 19, 2021

وبدوره، هنأ بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، قواته العسكرية وقوات "الشاباك" على تحركهم السريع والمهني في تحديد مكان ما أسماهم بـ"الإرهابيين" المسؤولين عن قتل مستوطن وإصابة آخرين.

מברך את כוחות הביטחון, בהובלת צה"ל והשב"כ על פעולה מהירה, מקצועית ונחושה לאיתור המחבלים שאחראים לרצח יהודה דימנטמן ז"ל. נמשיך נמשיך לרדוף את הטרור ולבוא חשבון עם כל מי שיפגע או ינסה לפגוע באזרחי ישראל. — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) December 19, 2021

وقالت صحيفة معاريف أنه وخلال عملية الاعتقالات في منطقة جنين، جرى ضبط بندقيتين من نوع M-16 وسلاح كارلو، والسيارة المستخدمة في تنفيذ العملية.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنه تم إحالة المعتقلين المشتبه بتنفيذهم عملية إطلاق النار، إلى جهاز الأمن العام "الشاباك" للتحقيق معهم.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، عرف من بين المعتقلين حتى اللحظة.

1.الشيخ محمد يوسف جرادات

2.الشيخ إبراهيم موسى طحاينه

3.الشيخ محمود غالب جرادات

4.الأستاذ طاهر أبو صلاح

5.الشاب غيث أحمد ياسين جرادات

6.الشاب عمر أحمد ياسين جرادات

كما وتم اعتقال الشاب عبد الرحمن صلاح يعقوب من مخيم جنين على حاجز للاحتلال قرب سيلة الظهر جنوبا.

يذكر أن مساء الخميس الماضي كان قد شهد، قتل المستوطن اليهودي يهودا ديمينتمان برصاص مسلحين فلسطينيين، مما أدى إلى سلسلة من الهجمات الانتقامية للمستوطنين يوم الجمعة والسبت، والتي خلفت إصابة العديد من الفلسطينيين بجروح مختلفة.