  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. الجيش الاسرائيلي: القبض على منفذي عملية "حومش" شمال نابلس

الجيش الاسرائيلي: القبض على منفذي عملية "حومش" شمال نابلس

منشور 19 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 08:54
عملية حومش
مقتل مستوطن واصابة اثنين آخرين في عملية حومش شمال نابلس

أكد الناطق باسم الجيش الاسرائيلي، افيخاي أدرعي، القبض على 4 فلسطينيين مشتبه بهم بتنفيذ عملية "حومش"، شمال نابلس، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن واصابة اثنين آخرين.

وقال الناطق باسم الجيش الاسرائيلي، أن المشتبه بهم بتنفيذ العملية تم القبض عليهم في قرية سيلة الحارثية القريبة من مدينة جنين.

ونشر أفيخاي أدرعي، تغريدة جديدة، أكد من خلالها إلقاء القبض على أربعة من المشتبه فيهم في تنفيذ عملية نابلس، فضلا عن تسليم قطعة الأسلحة التي يشتبه استخدامها في تلك العملية.

وأرفق أدرعي شريط فيديو لمطاردة من ادعى أنهم منفذو عملية نابلس حتى القبض عليهم في قرية السيلة الحارثية قرب جنين. وذلك بالتوازي مع ما ذكرته وسائل الإعلام العبرية من مطاردة الجيش الإسرائيلي لبعض الفلسطينيين واقتحام لبعض منازلهم، بهدف إلقاء القبض على منفذي عملية "حومش" الخميس الماضي.

وبارك نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، جهاز الأمن العام "الشاباك" والجيش الإسرائيلي على إلقاء القبض على منفذي العملية بسرعة، مشيدا بهم وبسرعتهم المثيرة في هذا الأمر، خاصة طوال ساعات الليل.

وبدوره، هنأ بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، قواته العسكرية وقوات "الشاباك" على تحركهم السريع والمهني في تحديد مكان ما أسماهم بـ"الإرهابيين" المسؤولين عن قتل مستوطن وإصابة آخرين.

وقالت صحيفة معاريف أنه وخلال عملية الاعتقالات في منطقة جنين، جرى ضبط بندقيتين من نوع M-16 وسلاح كارلو، والسيارة المستخدمة في تنفيذ العملية.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنه تم إحالة المعتقلين المشتبه بتنفيذهم عملية إطلاق النار، إلى جهاز الأمن العام "الشاباك" للتحقيق معهم.

ضبط سلاح مع منفذي عملية نابلس

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، عرف من بين المعتقلين حتى اللحظة.

1.الشيخ محمد يوسف جرادات
2.الشيخ إبراهيم موسى طحاينه
3.الشيخ محمود غالب جرادات
4.الأستاذ طاهر أبو صلاح
5.الشاب غيث أحمد ياسين جرادات
6.الشاب عمر أحمد ياسين جرادات
كما وتم اعتقال الشاب عبد الرحمن صلاح يعقوب من مخيم جنين على حاجز للاحتلال قرب سيلة الظهر جنوبا.

يذكر أن مساء الخميس الماضي كان قد شهد، قتل المستوطن اليهودي يهودا ديمينتمان برصاص مسلحين فلسطينيين، مما أدى إلى سلسلة من الهجمات الانتقامية للمستوطنين يوم الجمعة والسبت، والتي خلفت إصابة العديد من الفلسطينيين بجروح مختلفة.

 

كلمات دالة:عملية نابلسأفيخاي أدرعيالجيش الاسرائيليمستوطنون

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...