الجيش الاسرائيلي.. خطط جديدة لشن حرب برية على لبنان

كشف مصدر عسكري اسرائيلي، عن وضع الجيش لقائمة أهداف كبيرة تضم مواقع تابعة لحزب الله اللبناني، مشيرا إلى أن القائمة تضم آلاف الأهداف.

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان له اليوم الخميس، أن حزب الله سيكون قادرا على إطلاق 1000 إلى 3000 صاروخ يوميا على الأقل في الأسبوع الأول من الحرب".

وكانت قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الاسرائيلي، قد أعدت خططا عملياتية جديدة تشمل شن حملة عسكرية برية في عمق الأراضي اللبنانية.

واعتبر قائد عسكري إسرائيلي أن "الحرب لن تكون سهلة بالنسبة لإسرائيل".

3 آلاف صاروخ

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "في حالة الحرب، سيكون حزب الله اللبناني قادرا على إطلاق 1000 إلى 3000 صاروخ يوميا على الأقل في الأسبوع الأول من الحرب"، لكنه أكد أنه لا يتوقع أن تندلع مثل هذه الحرب قريبا، حيث أن "الأزمات الداخلية التي اندلعت مؤخرا في لبنان تجعل نشوب الحرب أقل احتمالا"، وفق ما جاء في البيان.

وفي السياق عينه، كشف مصدر عسكري كبير في قيادة المنطقة الشمالية أن الجيش الإسرائيلي، زاد عشرين ضعفا، قائمة المواقع التابعة لحزب الله في لبنان والتي وضعها تحت الاستهداف في حال نشوب حرب على الجبهة الشمالية، مؤكدا على أن "القائمة تضم الآن آلاف الأهداف".

حملة عسكرية برية

من جهة أخرى، أشار قائد المنطقة الشمالية الجنرال أمير بارعام، إلى أن "الجيش الإسرائيلي سيتصرف بحزم أمام عناصر "حزب الله" في أي حرب مستقبلية محتملة"، معتبرا أن "هذه الحرب بالفعل لن تكون سهلة بالنسبة لإسرائيل، ولكن في الوقت ذاته ستكون حربا لا يمكن تحملها بالنسبة لحزب الله".

وكانت قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، قد انهت أمس الأربعاء "إعادة انتشار قواتها تحسبا من اندلاع معركة ضد "حزب الله"، وأعدت خططا عملياتية جديدة تشمل شن حملة عسكرية برية في عمق الأراضي اللبنانية".