الجيش الاسرائيلي: ضربتنا لإيران ستكون ساحقة.. ولا نحتاج لدعم واشنطن

البوابة - أكد رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هيرسي هاليفي، تعزيز قدرات جيش بلاده لتنفيذ ضربة استباقية ضد إيران، دون تلقي مساعدة من واشنطن.

وأشار هاليفي، إلى أنه بالرغم من بعد المسافة عن إيران، إلا أن الجيش الاسرائيلي يمتلك القدرة على ضربها، بشكل ساحق.

وقال رئيس هيئة الأركان، في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي: إن "الجيش سيعزز بشكل كبير قدراته من أجل ضربة استباقية على إيران، في السنوات المقبلة"

وأوضح هاليفي، أن "اسرائيل" تمتلك السيادة لفعل ما تريده، بشكل منفرد، وأنها تعرف كيف تتصرف، وقال: "من الجيد أن تكون الولايات المتحدة إلى جانبنا، لكن هذا ليس التزاماً".

وتوجه "اسرائيل" أصابع الإتهام إلى إيران، بأنها تؤجج الوضع الميداني في المنطقة، من خلال ما تسميه "تل أبيب" وكلاء طهران.

يذكر أن رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، اللواء أهارون حاليفا، شدد خلال الأسبوع الماضي، على أن الهيئة يقظة وتتتبع كل المؤامرات التي تحيكها إيران، على اختلاف أذرعها المتعددة، لتأجيج الميدان وإشعاله.

وتشن اسرائيل غارات بشكل مستمر على العديد من المناطق والمواقع في سوريا، بحجة ضرب مواقع ومخازن أسلحة تابعة للحرس الثوري الإيراني وحزب الله.