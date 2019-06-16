الجيش الاسرائيلي يبدأ تمرينا عسكريا واسع النطاق

منشور 16 حزيران / يونيو 2019 - 09:04
التمرين مخطط له مسبقا في إطار خطة التدريبات السنوية لعام 2019
التمرين مخطط له مسبقا في إطار خطة التدريبات السنوية لعام 2019

 يبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد تمرينا عسكريا واسع النطاق في مناطق مختلفة من بينها الأغوار والجليل الأعلى ومدينة نهاريا وبحيرة طبريا وهضبة الجولان.

وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، على حسابه على موقع تويتر، أنه يُتوقع انتهاء التمرين الخميس القادم.

ولفت إلى أنه ستُلاحظ خلال التمرين حركة نشطة للمركبات العسكرية والطائرات الحربية والمروحية والنقل وطائرات أخرى. كما ستُسمع الصافرات في عدة قواعد عسكرية.

وأشار إلى أن التمرين مخطط له مسبقا في إطار خطة التدريبات السنوية لعام 2019، بهدف “الحفاظ على استعداد القوات وجاهزيتها” بحسب تعبيره.  (د ب أ)

كلمات دالة:مناورات عسكريةالجيش الاسرائيلي

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