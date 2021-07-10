الجيش الاسرائيلي يحبط أكبر عملية تهريب أسلحة على حدود لبنان (صور)

أحبط الجيش الاسرايلي اليوم السبت تهريب أسلحة على الحدود مع لبنان، بحسب المتحدث الرسمي باسم الجيش أفيخاي أدرعي.

وقال الجيش الاسرائيلي أن عملية التهريب تعد الأكبر منذ سنوات، حيث تم ضبط 43 قطعة سلاح في منطقة الغجر.

وجاء ذلك في تغريدة على حساب المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في "تويتر"، الذي أعلن عن " إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود مع لبنان".

وأضاف: "تم ضبط 43 قطعة سلاح في منطقة الغجر، حيث رصدت استطلاعات جيش الدفاع الليلة الماضية مشتبه فيهم ينقلون حقائب من لبنان إلى داخل الأراضي الإسرائيلية في منطقة قرية الغجر، وذلك من خلال وسائل علنية وخفية في المنطقة"