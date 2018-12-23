الجيش الاسرائيلي يحتجز وزير الزراعة الفلسطيني

ارشيف

احتجزت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الاحد، وزير الزراعة الدكتور سفيان سلطان، عند مستوطنة "جفعات آساف" شرق رام الله، وذلك خلال مغادرته مدينة رام الله متوجها الى مدينة الخليل.

وقالت وزارة الزراعة في بيان لها، ان قوات الاحتلال أوقفت مركبة الوزير سلطان واقتادته تحت تهديد السلاح الى مدخل مستوطنة"جفعات آساف" وتعمدت محاولة الاساءة اليه، وباشرت عملية تفتيش دقيقة لمركبته انتهت بمصادرة جهاز الانذار الخاص بها.

واستنكرت وزارة الزراعة، هذا الاجراء الاحتلالي العدواني بحق الوزير سلطان باعتباره مخالفا للقانون الدولي الإنساني، ويأتي في سياق الهجمة الإسرائيلية المتصاعدة بحق أبناء شعبنا.(معا)