الجيش الاسرائيلي يطلق النار على فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية دهس وطعن

قالت تقارير ان الجيش الاسرائيلي اطلق النار الاربعاء، على سيدة فلسطينية عند مدخل بلدة حزما شمالي القدس بزعم محاولتها تنفيذ عملية دهس وطعن.

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي الن تقارير أولية وردت عن محاولة تنفيذ عملية طعن ودهـس مزدوجة بالقرب من حزما وتم "تحييد" الفتاة المنفذة في المكان

#شاهد من مكان إطلاق النار تجاه فلسطينية كانت تقود سيارتها قرب حزما شمالي #القدس. pic.twitter.com/pTMpgjUOxQ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 16, 2021

وأظهرت مقاطع فيديو مُصوّرة بالقرب من حاجز حزما الاحتلالي، أن سيارة على هامش الطريق تعرّضت لاصطدام وأن الفلسطينية التي يزعم الاحتلال أنها حاولت تنفيذ عملية طعن ودهس، ملقاة على الأرض بعد أن أُصيبت جراء عيارات الاحتلال النارية.