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الجيش الاسرائيلي يعاتب ضابطا اعتدى بوحشية على ناشط يساري بالضفة

منشور 19 أيلول / سبتمبر 2021 - 08:30
الجيش الاسرائيلي يعاتب ضابطا اعتدى بوحشية على ناشط يساري بالضفة

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد، أن ضابطا تابعا له تعرض للوم، بعد نشر مقطع فيديو وهو يدفع بوحشية متظاهرا ويسقطه بقوة على الأرض خلال مسيرة لنشطاء يساريين إسرائيليين وفلسطينيين في الضفة الغربية.

لكن الجيش قال في بيان إن "تحقيقه وجد أيضا أن بعض المتظاهرين اعتدوا جسديا ولفظيا على الجنود، بينما كانوا يغلقون طريقا إلى بؤرة أفيجايل". 

من جهتهم، نفى المتظاهرون قطع الطريق بالقوة، بحسب الصحيفة. 

على الرغم من العنف المزعوم من قبل النشطاء، ذكر بيان الجيش أنه "كان يجب على القوات ألا تستخدم وسائل تفريق أعمال الشغب مثل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية". 
 

كلمات دالة:اسرائيلالضفة الغربيةالاستيطان

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