الجيش الاسرائيلي يعتقل اسيراً محرراً خلال حفل خطوبته بالقدس

قالت مواقع فلسطينية ان الجيش الاسرائيلي اعتقل مساء الخميس، الأسير المحرر انور سامي عبيد بعد مداهمة حفل خطوبته في بلدة العيسوية في القدس المحتلة.

ونقل موقع وكالة أنباء "معا" الفلسطينية المستقلة عن عائلة عبيد قولها أن قوات الاحتلال اقتحمت مكان الاحتفال بحفلة خطوبة نجلهم عبيد " منزل العروس"، ثم قامت باعتقاله وتحويله للتحقيق.

ولفتت العائلة ان شرطة الاحتلال مددت اعتقال نجلها ليوم غد.

وتلاحق سلطات الاحتلال الاسير المحرر عبيد بالاعتقالات المتكررة، والحبس المنزلي، والابعاد عن القدس.