الجيش الاسرائيلي يعزز قواته على حدود "غزة" تحسبا لأي تصعيد

عزز الجيش الاسرائيلي قواته المنتشرة على حدود قطاع غزة، ورفع من جاهزية جنوده وجعلها في حالة تأهب قصوى، تحسبا لأي تصعيد محتمل من "غزة" خلال فترة الأعياد اليهودية.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، بأن الجيش فرض إجراءات تمنع خروج الجنود والضباط لعطلة، فيما أوضح مسؤول في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إنه "يتم بذل كل جهد ممكن لمنع التصعيد"، دون الإفصاح عن الإجراءات التي يتم القيام بها لمنع التصعيد.

وأضاف المسؤول أن الجيش الإسرائيلي قام بتعزيز معداته ووسائله القتالية وآليات الدفاع الجوي، وكذلك تعزيز منظومة القبة الحديدة.

في سياق متصل، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، دعمه الكامل لقيادة جيش الدفاع وقراراتها، مشيرا إلى أنه "في مكان يدور فيه قتال، تكون هناك أخطاء أيضا، واحيانا تكون مأساوية".

كما رد بينيت على كل الانتقادات الموجهة للقادة العسكريين ولجيش الدفاع قائلا: "ما من جيش آخر لنا"

وقال مسؤول حماس ، حماد الرقب ، ، إن حماس أبلغت قطريًا رسميًا أنها لن توافق على الشروط التي تفرضها إسرائيل للحصول على المنحة القطرية.