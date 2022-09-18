الجيش الاسرائيلي يعلن اعتقال خلية نفذت عملية جنوب نابلس

أفادت قناة "كان" العبرية، اليوم الأحد، بأن الجيش الاسرائيلي اعتقل منفذي عملية إطلاق نار جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، وأسفرت عن اصابة مستوطن.

وقالت "كان" بأن الجيش عرض صورا لأسلحة ادعى بأنها استخدمت في العملية، التي نفذت في بلدة حوارة.

كما شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر وصباح اليوم الأحد، حملة مداهمات واعتقالات، في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وداهمت قبل ظهر اليوم، قوة من جيش الاحتلال، منزل القيادي في حركة حماس الشيخ عبد الخالق النتشة، والكائن في جي جبل الرحمة بمدينة الخليل جنوب الضفة، وهددت باعتقاله.

وذكرت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال قاموا بتفتيش المنزل، وتهديد القيادي النتشة بالاعتقال.

وكانت سلطات الاحتلال قد أفرجت عن الشيخ النتشة 62 عاما، قب نحو ثلاثة شهور بعد ان أمضى 22 شهراً في الاعتقال الاداري.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ قوات الاحتلال اقتادت المعتقلين، إلى مراكز التحقيق الخاصة بها، وعرف منهم:

1. القيادي في حركة الجهـ.اد جمعة التايه- رام الله

2. المحرر عبد الرحمن الجليس- مخيم الجلزون شمال رام الله

3. محمد صايل السعدي- السيلة الحارثية شمال جنين

4. وسيم سعد السعدي- السيلة الحارثية

وفي تفاصيل الانتهاكات الاسرائيلية أصيب شاب برصاص جيش الاحتلال في قرية حوسان غرب مدينة بيت لحم.

وسلمت قوات الاحتلال، عدداً من الشبان بلاغات لمراجعة المخابرات أثناء اقتحامها بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة جماعين جنوب مدينة نابلس، وداهمت بعض المنازل فيها.

وأطلق مقاومون، النار تجاه نقطة عسكرية لجيش الاحتلال، في جبل جرزيم.

وفي مدينة طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي صيدا وعلار.

وبمدينة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال محمد السعدي وصادرت مركبته في بلدة سيلة الحارثية شمال المدينة.

وأضافت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال استولت على مركبة، وداهمت عدة منازل لعائلة السعدي، وفتشتها، بعد استجواب قاطنيها.

وفي السياق، اقتحمت تلك القوات بلدة اليامون، وسيرت آلياتها في شوارعها، في خطوة استفزازية، وكثفت من تواجدها العسكري في محيط قرى رمانة، وزبوبا، وعانين، وتعنك، وبلدة كفردان.

واعتقلت قوات الاحتلال، المحرر والقيادي بحركة الجهاد جمعة التايه، خلال اقتحامها لحي سطح مرحبا بمحافظة رام الله والبيرا.

وحطم مستوطنون، زجاج عدد من المركبات واعتدوا على مواطنين في البلدة القديمة بمدينة الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن عشرات المستوطنين حطموا زجاج عدد من المركبات عقب رشقها بالحجارة، عرف من بين أصحابها: يسري ادريس، ومحمد جمعة الجعبري.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المستوطنين اعتدوا بالحجارة على مواطنين من عائلة جابر، واسعيفان، ودعنا، في منطقة وادي الحصين المحاذية لمستوطنة كريات أربعة المقامة على أراضي المواطنين.

واعتقلت شرطة الاحتلال، شابين في بلدة الطور بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين –لم تعرف هويتهما بعد-، واقتادتهما إلى أحد مراكز التحقيق.

وأُصيبت، 5 طالبات، ومعلمتان، بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع، في محيط مدرسة بنات عناتا الثانوية، شمال شرق القدس المحتلة.

وقالت مديرة المدرسة نجوى الرفاعي لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز خلال الطابور الصباحي للطالبات، ما أدى إلى إصابة 5 منهن بحالات اختناق، بالإضافة إلى معلمتين، وتمت معالجتهن ميدانيا.