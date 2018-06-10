الجيش الاسرائيلي يعلن تدمير نفق تحت الماء شيدته حماس

ضفادع بشرية من حماس في استعراض عسكري

ذكر الجيش الاسرائيلي الاحد انه شن غارة جوية على قطاع غزة دمر خلالها نفقا شيدته حركة حماس التي تسيطر على القطاع يمكن ضفادع بشرية من الحركة من الوصول الى البحر من قاعدتهم.

وقال المتحدث باسم الجيش جوناثان كونريكوس للصحافيين ان النفق،الاول من نوعه الذي تكتشفه الاستخبارات الاسرائيلية، تعرض للغارة في 3 حزيران/يونيو في شمال غزة فيما ضربت الطائرات الاسرائيلية اكثر من عشرة اهداف عسكرية في غزة.

ورجح وجود انفاق مشابهة لذلك النفق لم تعثر عليه اسرائيل بعد.

وقال "نواصل عمليات المراقبة باستخدام جميع قدراتنا التشغيلية والفنية والاستخباراتية التي نملكها".

وشن الجيش الاسرائيلي غاراته الاسبوع الماضي وقال انها رد على اطلاق فلسطينيين صواريخ من غزة.

وقال كونريكوس ان النفق كان يمتد من منشأة عسكرية تابعة لحماس الى البحر المتوسط "على مسافة عشرات الامتار" على عمق مترين او ثلاثة تحت الماء.

واضاف ان النفق "كان يمكن ان يسهل نشاطا عدائيا ضد دولة اسرائيل" مضيفا ان مخرج النفق تحت الماء كان على بعد نحو ثلاثة كيلومترات عن الحدود الاسرائيلية".

واشار الى ان النفق استخدم في تدريبات حماس وأنه كان "عملانيا".

وقتل 129 فلسطينيا على الاقل في صدامات بين الجنود الاسرائيليين ومحتجين منذ اندلاع الاحتجاجات الاخيرة في قطاع غزة في 30 اذار/مارس.

ولم يقتل اي اسرائيلي.

ووصلت الاحتجاجات ذروتها في 14 ايار/مايو عندما قتل 61 فلسطينيا على الاقل في تظاهرات تزامنت مع افتتاح السفارة الاميركية في القدس.