الجيش الاسرائيلي يفحص الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة.. والنائب العام الفلسطيني يوضح

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاحد، أنه يجري عملية الفحص على الرصاصة التي قتلت الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، في مخيم جنين.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، وفقا لصحيفة "هآرتس": الرصاصة سلمت للأمريكان، والفحص سيكون إسرائيلي بحضورهم، هذا فحص يجريه الجيش الإسرائيلي، الفلسطينيون وافقوا على تسليم الرصاصة لفحصها من قبل الإسرائيليين بحضور أمريكي، إن وجدنا تطابق بين أسلحة الجنود والرصاصة سنبلغ الجمهور".

من جانبه أكد النائب العام الفلسطيني المستشار أكرم الخطيب، أن الأمريكيين سيعيدون الرصاصة التي قتلت الشهيدة شيرين أبو عاقلة للفلسطينيين اليوم.

وقال في حديث لإذاعة صوت فلسطين إنه سيتم إجراء الفحص الأمريكي على الرصاصة في مقر السفارة الأمريكية بالقدس المحتلة.

وأضاف أن أعمال الخبرة التي سيقوم بها الجانب الأمريكي على المقذوف لن تحتاج لوقت طويل.

وتابع:" حصلنا على ضمانات من المنسق الأمريكي ان أعمال فحص المقذوف ستجري فقط من طرفهم دون مشاركة الجانب الإسرائيلي بذلك".

وأكد: نحن على ثقة بتحقيقاتنا وما توصلنا إليه وأن الاحتلال هو المسؤول عن استشهادها.

وكانت السلطة الفلسطينية قد وافقت على تسليم الرصاصة التي قتلت الصحفية شيرين أبو عاقلة للجانب الأمريكي لاجراء الفحص الجنائي عليها.