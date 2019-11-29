الجيش الاسرائيلي يقتل طفلا فلسطينيا في غزة

قتلت قوات الاحتلال الاسرائيلي الطفل فهد محمد وليد الأسطل (15 عاما)، مساء يوم الجمعة، فيما أصيب أربعة آخرون، شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

زنقلت مصادر طبية فلسطينية بأن الطفل الأسطل استشهد جراء إصابته بعيار ناري حي في البطن، عقب إطلاق قوات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي شرق المدينة الرصاص الحي على تجمع لعشرات المواطنين، على مقربة من السياج الحدودي شرق المدينة.

وقال عضو الهيئة القيادية لمسيرات العودة وكسر الحصار، واللجنة المركزية للجبهة الشعبية، ماهر مزهر: إن الاعتداء الذي نفذه الاحتلال على المتظاهرين السلميين شرق خانيونس يؤكد أن الهيئة الوطنية لمسيرات العودة اتخذت قراراً مسؤولاً فيما يتعلق بتأجيل المسيرة اليوم الجمعة، مشيراً إلى أن الهيئة كان لديها دلائل ومعطيات بقرار الاحتلال الاعتداء على المتظاهرين واستمرار عمليات القتل والبطش.