الجيش الاسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة بشأن "مسيرات" حزب الله

كشف الجيش الاسرائيلي، اليوم الأحد، النقاب عن تفاصيل جديدة تتعلق باعتراضه طائرات بدون طيار "مسيرات" أطلقها حزب الله اللبناني، باتجاه حقل "كاريش" للغاز في البحر المتوسط.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، ران كوخافي، إن "المياه الاقتصادية كلها تقع ضمن المساحة الإسرائيلية، وإن "حزب الله" يحاول المس بالسيادة الإسرائيلية بشتى الطرق، وقد نال هذه المرة هزيمة كبرى".

وأضاف كوخافي: "تم تلقي معلومات استخباراتية في وقت مبكر، حول هذا الموضوع، وانتشرت في ساعات الظهر من يوم السبت السفن البحرية في عرض البحر، والطائرات حلقت في الجو، ومقاتلو اليابسة أخذوا مواقعهم، وكذلك رجال المخابرات والمراقبة الجوية..كلهم قاموا بأداء مهامهم للدفاع عن إسرائيل، وأظهر التحقيق الأولي الذي أجريناه، أن "حزب الله" أطلق ثلاث طائرات بدون طيار، من لبنان باتجاه المجال، الذي نسميه المياه الاقتصادية لإسرائيل، وقامت أنظمة الكشف بتتبع سير هذه الطائرات، طوال الرحلة".

وتابع، خلال حديث إذاعي مع "إف إم 103": "هذه الطائرات لا ترتفع كثيرا أثناء تحليقها، ولا تندفع بسرعة ولكن يصعب جدا تحريها، لكن أنظمة الكشف المتطورة لدينا نجحت بالكشف عنها، ومن هذه اللحظة تمت المباشرة بتنفيذ إجراء قتالي".

وأردف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "أنا لا أتحدث بالنيابة عن "حزب الله"، ولكني أعتقد أنهم تكبدوا خسارة مدوية على المستوى العملياتي..لقد حاول القيام بعملية تنخرط ضمن المعارك النفسية وتشكيل الوعي عند الآخر، لكنها لم تنجح..نحن نقوم بجمع شظايا تلك المسيرات، وبقدر ما نعرف فهي لم تحمل أية أسلحة سوى كاميرات للتصوير بهدف تصوير مياهنا الاقتصادية".

ومساء أمس السبت، أصدر "حزب الله" اللبناني بيانا حول إطلاق 3 طائرات مسيرة باتجاه منطقة حقل كاريش جنوبي لبنان.

وجاء في بيان الحزب: "بعد ظهر يوم السبت قامت مجموعة الشهيدين جميل سكاف ‏ومهدي ياغي بإطلاق ثلاث مسيرات غير مسلحة ومن أحجام مختلفة باتجاه ‏المنطقة المتنازع عليها عند حقل كاريش للقيام بمهام استطلاعية".

وأكد حزب الله أن ‏"المهمة المطلوبة أنجزت ووصلت الرسالة".