الجيش الاسرائيلي ينسف منزلي أسيرين ويشن حملة اعتقالات في الضفة

نسف الجيش الاسرائيلي بالمتفجرات الثلاثاء،ـ منزلي اسيرين فلسطينيين كما شن حملة مداهمات و اعتقالات في انحاء متفرقة من الضفة الغربية.

وقال شهود ان قوة تابعة للجيش الاسرائيلي قامت بتفجير منزلين يعودان للأسرى محمد جرادات، والشقيين عمر وغيث جرادات في قرية السيلة الحارثية بمحافظة جنين شمالي الضفة الغربية.

هدم الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء، منزلين في قرية السيلة الحارثية بمحافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وسبق عملية الهدم مواجهات، اندلعت بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والسكان، إثر اقتحام القرية، أسفرت عن إصابة 8 فلسطينيين بجراح والعشرات بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

ومن بين المصابين الثمانية واحد بالرصاص الحي باليد، وآخر تعرض للدهس من دورية للاحتلال، بحسب الشهود.

وأشار الشهود إلى أن اشتباكا مسلحا وقع بين مقاومين والجيش الإسرائيلي عند اقتحام القرية، دون تفاصيل حول سقوط قتلى أو جرحى من الجانبين.

وأخطرت إسرائيل في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، 4 عائلات فلسطينية في القرية بهدم منازلها، بزعم تورط 5 من أفرادها في مقتل مستوطن إسرائيلي.

والإخطارات بالهدم شملت منازل المعتقلين الشقيقين عمر وغيث أحمد جرادات، ومحمد يوسف جرادات، وإبراهيم طحاينة، بالإضافة إلى منزل محمود جرادات.

وتقول إسرائيل إن الخمسة نفذوا هجوما بإطلاق نار على مستوطنين قرب مستوطنة "حومش" المخلاة شمال غربي نابلس (شمال)، في 16 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أسفر عن مقتل مستوطن وإصابة اثنين.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أخلت مستوطنة "حومش" المقامة على أراضي بلدتي برقة وسيلة الظهر عام 2005، لكن المستوطنين ما زالوا يترددون عليها بين الفينة والأخرى.

وعادة ما تهدم إسرائيل منازل الفلسطينيين، الذين ينفذون هجمات تسفر عن مقتل إسرائيليين، وهو ما تنتقده مؤسسات حقوقية، حيث تعتبر ذلك "عقوبة جماعية".

مداهمات واعتقالات

في غضون ذلك شن الجيش الاسرائيلي حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين فجر الثلاثاء، تخللها اعتقال عددا من المواطنين.

وأفاد نادي الأسير باعتقال 12 فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة والقدس، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في فعاليات مقاومة شعبية ضد جيش الاحتلال والمستوطنين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدات قطنة وبيت عنان وبدو قضاء القدس، واعتقلت عددا من المواطنين.

وعرف من المعتقلين: جميل حسن الفقيه من بلدة قطنة، ووسام إلياس ربيع وخالد حسام الشيخ من بيت عنان، ومفيد فضل الشيخ وأحمد سالم أبو عيد وإبراهيم عياش ومجد موسى أبو عيد من بلدة بدو.

ومن حي الشيخ جراح، اعتقلت شرطة الاحتلال الفتية يزن الحسيني وعلي قنيبي ومحمر السعو.

في محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الجبل الشمالي في نابلس، وداهمت منزل المواطن فراس زعتر في شارع بيكر واعتقلته، كما اعتقلت المواطن جهاد العاصي، بعد مداهمة منزله في روجيب.

وداهمت قوات الاحتلال منزل الأسير ياسر البدرساوي في شارع القدس وقامت بتفتيشه.

أما في قطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، نيران رشاشاتها وقنابل الغاز تجاه الأراضي الزراعية شرق دير البلح وسط قطاع غزة، وبلدة القرارة جنوبه.

وفتحت قوات الاحتلال المتمركزة شرق المحافظة الوسطى نيران رشاشاتها الثقيلة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه أراضي المواطنين الزراعية، بالتزامن مع وجود المزارعين فيها، وأجبرتهم على الانسحاب، دون التبليغ عن إصابات في صفوفهم.

وقال مزارعون إن قوات أخرى متمركزة في موقع "كيسوفيم العسكري" فتحت أيضا نيران رشاشاتها وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الأراضي الزراعية شرق بلدة القرارة قضاء محافظة خان يونس، أجبرت المزارعين على الانسحاب من أراضيهم.